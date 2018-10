Let op: A58 tussen Eindhoven en Tilburg komende weken ’s avonds dicht

EINDHOVEN / TILBURG - De A58 tussen Eindhoven en Tilburg is de komende weken een aantal keren afgesloten in beide richtingen vanwege werk aan de weg. De werkzaamheden vinden plaats in de avond en nacht. Het verkeer wordt omgeleid via Den Bosch (N65 en A2).

Vanwege werkzaamheden aan het viaduct over het Wilhelminakanaal bij Oirschot is de A58 eerst in de richting van Tilburg een paar keer dicht. In november is de weg in de richting van Eindhoven gesloten. Het viaduct krijgt een nieuwe asfaltlaag. Tegelijkertijd vinden er onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct plaats en worden de vangrails gerepareerd.

Eindhoven-Tilburg

Vanuit Eindhoven naar Tilburg is weg dicht van knooppunt Batadorp en Moergestel van 21.00 uur tot en met 05.00 uur. Dat gebeurt op woensdag 24 , vrijdag 26 (vanaf 20.00 uur), maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 oktober én donderdag 1 november

Tilburg-Eindhoven

In de richting van Eindhoven is de A58 afgesloten tussen knooppunt De Baars en Eindhoven. De weg is dicht op maandag 22 oktober (van 21.00-05.00), maandag 5 november, dinsdag 6, woensdag 7 november, donderdag 8 en maandag 19 november (van 20.00 tot 05.00 uur).

Wil je de route nog eens checken op afsluitingen? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat.