Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aanhang NAC en Willem II zijn er klaar voor, fans verwachten vuurwerk van spelers [VIDEO] Foto: Marcel van Dorst

BREDA/TILBURG - Een kleine 27 kilometer zit er tussen het Rat Verleghstadion in Breda en het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Zondagmiddag om 12.15 uur ligt het episch centrum in Breda waar beide rivalen dit seizoen voor het eerst tegen elkaar spelen. Zaterdagochtend werkten beide ploegen hun laatste training af.

Geschreven door Corné Verschuren

In Tilburg kleurde de KingSide rood van de fakkels, op het trainingscomplex van NAC in Zundert (‘Bredanello’) overheersten de geelzwarte fakkels. Maar ook een spandoek: ‘Vecht voor de club en de stad’. De laatste training van Willem II en NAC in beeld.