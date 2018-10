Levensechte poppen bij de wereldpoppenbeurs in Den Bosch: 'De poppen geven me liefde'

Jannie loopt met haar levensechte pop over de beurs. "Dit is Timmie. Ik heb Timmie net gekocht". Timmie is niet van een echte baby te onderscheiden. Zelf heeft Jannie al twaalf van deze poppen thuis staan. Maar wie denkt dat zo'n pop goedkoop is, heeft het mis: de pop van Jannie kost tweehonderd euro en is volgens haar elke euro waard. "Het voelt lekker als ik een rotdag heb en als ik er naar kijk voelt dat heerlijk. De poppen geven mij liefde en soms praat ik met hen".

Jannie met (pop) Timmie (foto: Paul Giezen)









Mark uit Waalwijk is dit jaar zonder zijn vriendin naar de poppenbeurs gekomen. Hij loopt met twee grote boodschappentassen waar de nieuwe poppen in zitten. "Mijn vriendin ligt helaas ziek op bed. Ik heb haar vandaag al een paar video's gestuurd met mijn telefoon, zo is ze er toch een beetje bij. Ik heb twee reborns (levensechte poppen) gekocht. Mijn vriendin heeft ze besteld en ik haal ze vandaag op. Als ik straks thuiskom kan zij haar geluk niet meer op."