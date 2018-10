'De wereld heeft dit nodig', internationale journalisten gek van Dutch Design Week

Met de tour speciaal voor de internationale pers, worden de journalisten in drie dagen langs veertig locaties geleid. “En vaak blijven ze nog twee dagen langer, zodat ze zelf nog terug kunnen naar een designer om wat langer te praten”, legt Nicole de Boer van de organisatie uit.

Ze heeft het er maar druk mee, met al die journalisten. Vorig jaar kwamen er zo’n 900 naar de Dutch Design Week, en dit jaar verwacht ze er nog meer. “Ons persteam wordt steeds groter,” lacht ze. “want we vinden dat zo belangrijk. We willen dat alle designers hun informatie goed aan de pers kunnen geven, zodat ze in het buitenland leren wat wij hier doen.”









'De wereld heeft dit nodig'

De Dutch Design Week is volgens de journalisten heel belangrijk in designland. Volgens een verslaggever uit Israël is staat de Dutch Design Week erom bekend dat hij innovatief is en interessant. Een Amerikaanse journalist: "De Nederlandse manier is gewoon uniek, de wereld heeft dit nodig.”

De Amerikaan wil graag zien wat jonge ontwerpers maken. “Ze hebben een frisse kijken op problemen en hoe we ze op moeten lossen”, legt hij uit. Zelfs vanuit designstad Milaan komen ze kijken. “Nederlanders zijn veel experimenteler als het over stoffen en materialen gaat”, legt een verslaggeefster uit.

De organisatie houdt rekeningen met al die mensen uit verschillende windstreken. “Als het gaat over eten en drinken, en hotels. Maar soms zeggen we ook gewoon ‘zo gaat dit in Nederland”, zegt De Boer. “Want Nederlanders zijn gewoon heel direct, en als ze daar aan gewend zijn, vinden ze het alleen maar heel fijn.”