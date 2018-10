Jeanne had zeldzame vulvakanker: 'Als ik de operatie niet onderging zou ik dood gaan'

HELMOND - Ruim een jaar geleden kreeg Jeanne van den Reek (53) te horen dat ze kanker had. Vulvakanker. Een zeldzame, maar zeer agressieve kankersoort. Een jaar later loopt ze bijna 200 kilometer in haar eentje om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ongewone ziekte.

Nog nooit eerder had ze van vulvakanker (ook wel schaamlipkanker genoemd) gehoord. “Ik was boos omdat het oneerlijk is. Ik ben altijd sportief geweest en ik heb altijd gezond gegeten. En dan krijg je te horen dat je kanker hebt”, vertelt de Helmondse. “De overlevingsmodus ging toen aan.”

Zeer agressief

Vulvakanker is een zeer agressieve kankersoort die in no-time uit kan zaaien naar de lymfeklieren. Daarom had Jeanne niet echt een keuze: als ze niet instemde met de operatie, ging ze het niet overleven. “Ze hebben de kanker weggesneden. Ook mijn lymfeklieren in mijn liezen hebben ze weggehaald”, legt ze uit. Lymfeklieren zorgen voor vochtafvoer. Sinds de operatie heeft Jeanne dus een dik been en lymfoedeem.

Toch kwam er even later ook goed nieuws: Jeanne is schoon. Voor nu. Iedere drie maanden moet ze terugkomen voor een controle. De afgelopen maanden heeft ze in Blixembosch in Eindhoven gerevalideerd. Haar verhalen schreef ze op in haar blog. Maar helemaal hetzelfde wordt het nooit meer. “Je hebt een persoon voor de kanker en je hebt een persoon na de kanker”, licht Jeanne toe.



160 kilometer lopen

Haar sport heeft ze weer op kunnen pakken. Fietsen doet af en toe nog pijn, maar het lopen gaat al aardig. Zo heeft ze het wandelen weer opgepakt. En hoe: afgelopen week liep ze op Canarisch Eiland Fuerteventura ruim bijna 200 kilometer. In haar eentje. Het geld dat ze hiermee ophaalt, gaat direct naar het onderzoeksfonds van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Het geld van het KWF gaat vaak naar kankersoorten die vaak voorkomen. Maar vulvakanker is zo zeldzaam dat er geen geld naartoe gaat. Ik wil mijn zware traject op een positieve manier afsluiten. De teller staat nu op 3.000 euro, maar ik hoop 20.000 op te halen.

Wil jij Jeanne steunen? Dat kan hier.