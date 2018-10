Overlijden Wim Kok (80) maakt veel los: 'Hij was een premier van alle Nederlanders'

DEN HAAG - Oud-premier Wim Kok (PvdA) is zaterdag op tachtigjarige leeftijd overleden. Kok was van 1994 tot en met 2002 het gezicht van de Paarse kabinetten met de VVD, D66 en de PvdA. Tweede Kamerlid (PvdA) Attje Kuiken uit Breda roemt de 'PvdA-reus' om zijn toegankelijkheid en focus op samenwerking: "Hij was een premier van alle Nederlanders."

"We waren allemaal heel verdrietig toen we het nieuws hoorden", aldus Kuiken. "We kenden hem allemaal persoonlijk en hij was een belangrijk politiek persoon die veel heeft betekend." Kuiken sprak de oud-premier ongeveer een jaar geleden voor het laatst. "Dat was zoals altijd een fijn gesprek. Hij was niet een oud-staatsman die vertelt, maar er stond gewoon een heel betrokken persoon."

Een echte polderaar

Kok, die al sinds 1972 een belangrijke rol speelde in de politiek als vakbondsvoorzitter, staat bekend als een van de grondleggers van het poldermodel. Een politieke aanpak die staat voor samenwerking en overleg. Een aanpak ook die in de steeds feller geworden politieke arena de laatste jaren nog wel eens onder vuur is komen te liggen. Kuiken: "Hij was heel erg bezig met hoe je door samenwerking vooruit komt. Daar kunnen we nu wel iets van leren."

Kok kreeg als premier uit eigen achterban ook de nodige kritiek te verduren. Zo zei hij als premier dat zijn PvdA de 'ideologische veren moest afschudden'. Waarop hij het verwijt kreeg dat de PvdA ook zijn politieke smoel was verloren. Iets waar de partij nu eigenlijk nog steeds mee worstelt. "Nu zien we dat anders. Maar het paste in de tijdsgeest om dat te zeggen. Het ging economisch heel goed", aldus Kuiken. "Maar hij heeft hier later ook wel op gereageerd. Dat siert hem ook wel: het niet willen vasthouden dat alles per se goed is gegaan." En: "Kok was een premier van alle Nederlanders."

Lees verder onder de tweets.

Reacties politiek

De Bredase VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff roemt Kok als 'samenwerker' op Twitter. "Met het overlijden van Wim Kok ontvalt ons een verbinder. De leider van Paars, dat voor vele doorbraken zorgde en bewees dat samenwerking Nederland meer brengt dan tegenover elkaar staan."

Ook D66-leider Rob Jetten uit Veghel is lovend over 'de man die stond voor compromis'. "We gaan zijn wijsheid en kalmte missen." Jesse Klaver uit Roosendaal (GroenLinks) omschrijft Kok als een 'wijs en gezaghebbend premier'. Ossenaar Lilian Marijnissen (SP) die naar eigen zeggen 'politiek opgroeide' in de tijd van Kok wenst de nabestaanden 'veel sterkte'.