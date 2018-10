Deze vrijwilligers houden het veld van PSV tiptop

Anneke is een van de vrijwilligers. Ze loopt al bijna dertig jaar op het heilige Eindhovense gras. "We worden er oud op", grapt ze. Collega Henri legt even uit wat er precies gedaan moet worden. "We zorgen ervoor dat de mat er goed bij komt te liggen. Plekken waar bijvoorbeeld slidings zijn gemaakt, maken we weer dicht. Alle gaatjes die zijn ontstaan in de mat, tikken we dicht."

Bekijk de video over de 'pollentrappers'. De tekst gaat daarna verder.

Henri is al tien jaar bij de ‘pollentrappers’ van PSV. "Maar ik ben al vijftig jaar supporter van de club. Dat ik op deze manier iets voor PSV kan doen, vind ik geweldig." Anneke deelt die mening, maar ziet er ook andere voordelen van in. "Je bent lekker in de buitenlucht bezig en het houdt me gezond, omdat ik kan blijven bewegen." De stappenteller geeft het zaterdagavond aan: er zijn door haar weer 7000 stappen gezet. "Goed voor mijn conditie. Zo blijf ik jong."

PSV houdt Anneke dus jong (lees de tekst verder onder haar foto).

Grasmeester Ed Hubers is maar wat blij met de vrijwilligers. "Zowel voor de wedstrijd, na de warming-up, in de rust en na afloop komen ze in actie." PSV kan nog nieuwe ‘pollentrappers’ gebruiken. "We zoeken enthousiastelingen die er vrolijk van worden om de grasmat goed te verzorgen."

'PSV wordt zeker kampioen'

Henri kan het iedereen aanraden. Zijn humeur is na de ruime zege op Emmen opperbest. "Hoe hoger de score, hoe fijner het is om hier op het veld te staan." En een ding is volgens hem al wel zeker: de Eindhovenaren worden dit seizoen kampioen van Nederland. "Ik weet nog niet wanneer, maar het gaat gebeuren. Mark van Bommel doet het perfect."

Henri is een grote fan van Van Bommel.

