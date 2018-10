Deel dit artikel:













Appartementencomplex in Eindhoven ontruimd vanwege uitslaande brand Vanwege de brand werd het complex even ontruimd. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

EINDHOVEN - Een appartementencomplex in de Willem Klooslaan in Eindhoven is zaterdagnacht ontruimd vanwege een uitslaande brand.

Geschreven door Peter de Bekker

Het vuur werd rond middernacht ontdekt. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekendgemaakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Isolatiedekens

Vanwege de ontruiming stonden meerdere bewoners tijdelijk op straat. Zij kregen van de brandweer isolatiedekens om zich warm te houden. De brandweer zette bij het bestrijden van de brand twee tankautospuiten en een hoogwerker in.