Hardwell is de op twee na beste dj van de wereld, Tiësto zakt weg

AMSTERDAM - Dj Hardwell is uitgeroepen tot de op twee na beste dj van de wereld. Bredanaar Robbert van de Corput moest alleen Martin Garrix en het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike boven zich dulden.

Voor Martin Garrix is het de derde achtereenvolgende keer dat hij werd uitgeroepen tot de beste dj van de wereld. Het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag onthulde de top honderd van beste deejays wereldwijd zaterdagnacht.

Sabbatical

Hardwell houdt Armin van Buuren - die op plaats vier eindigde - en de Fransman David Guetta achter zich. Guetta is nieuw in de top vijf. Hij neemt de vijfde plek over van Bredanaar Tijs Verwest, beter bekend als dj Tiësto.

Hardwell gaf donderdagavond zijn voorlopig laatste show. Hij neemt een sabbatical voor onbepaalde tijd, omdat hij tijd voor zichzelf nodig heeft. Zijn laatste show vond plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat optreden sloot hij af met de woorden: "I will be back."