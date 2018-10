Stuifmail zondag 21 oktober: drol van een das, bladpootwants, houtsnip, vuurwants en vedermot

Drol van een das

Op de foto van Thea Willems zie je een drol met onder meer maiskorrels erin. Thea vraagt zich af of dit een vossendrol is. Het antwoord is nee, de drol is van een das. Ten eerste zit er geen gedraaid eindstukje aan de drol en dat is bij de vos bijna standaard. Daarnaast eten vossen nauwelijks mais. Toch begrijp ik dat je niet snel aan een dassendrol denkt, want dassen maken vaak mestputjes waar ze een drol inleggen. Dit doen ze zeker bij hun dassenburcht, maar onderweg kan het weleens fout gaan en hebben ze geen tijd om echt een putje te maken. Dit soort drollen heb ik dan ook vaker gezien, vooral op de Grote Peel.

Een bladpootwants (Foto: Jan Jansen)

Bladpootwants

Op het raam van de familie Jansen zit een tamelijk groot insect en Jan Jansen vraagt zich af wat dit is. Nou, ook bij de familie Jansen is een bladpootwants op zoek naar een winterslaapplaats. Je kunt op de foto goed de verdikking op de achterpoten van de wants zien. Helaas voor de bladpootwantsen zijn ze snel verstoord en gaan ze dan rondvliegen. Terwijl lieveheersbeestjes, als die eenmaal een slaapplek hebben gevonden, rustig blijven slapen.

Houtsnip (Foto: Piet Peeters)

Houtsnip

Op de foto die ik kreeg van Piet Peeters zie je een mooie vogel met een lange snavel. Verder is de vogel roestbruin en heeft 'ie zwarte vlekken. Op het zwarte achterhoofd zie twee lichte strepen en de vogel heeft een korte staart. Dit is de houtsnip. Houtsnippen kunnen maximaal 38 centimeter groot worden en zijn daarmee binnen de snippenwereld in Nederland de grootste. Houtsnippen hebben vooral regenwormen, sprinkhanen en rupsen op hun menu staan. Overigens zie deze vogels niet zo snel, want ze leiden een vrij teruggetrokken leven en zijn erg schuw. Ze blijven dan ook - net zoals bijvoorbeeld hazen - tot op het laatste moment stilzitten. Dan schieten ze plotseling vlak voor je voeten weg en voor je het beseft, zijn ze verdwenen. In sommige streken noemen ze de houtsnip 'de dame met het lange gezicht', vanwege de elegante verschijning en de karakteristieke snavel.

Een vuurwants. (Foto: Robert Vrielink)

Vuurwants

Op de foto van Robert Vrielink zie je een mooi oranje insect met zwarte vlekken. Robert vraagt zich af of dit een kever is. Het antwoord is nee. Dit insect is een wants. Wantsen zijn vaak te herkennen aan een driehoekje achter de kop. In dit geval is het een zwart driehoekje. De naam van deze wants is vuurwants. Vuurwantsen zijn het meest te vinden in de buurt van lindebomen. Ze eten heel erg graag de omlaag gevallen zaden, maar ook de bladeren vinden ze lekker. Over het algemeen zuigen vuurwantsen plantensappen op. Bij een tekort daaraan - of ter afwisseling - zuigen ze ook dode insecten leeg. Tevens gaan ze gezamenlijk op pad. Dan jagen ze op levende insecten. Soortgenoten worden niet ontzien, maar dat laatste alleen bij plantensappentekort.

Een vedermot. (Foto: An Roelen)

Vedermot

Op de foto die An Roelen instuurde, zie je een heel mooi wit insect zitten. Dit insect behoort tot de familie van de vlinders en heet vedermot. Vedermotten rollen als ze stilzitten hun vleugels helemaal op tot witte strepen. Dan ontstaat er een T-vorm, een mooi kenmerk van deze vedermotten. Deze T-vorm werkt heel goed als camouflage. Zeker op de plek waar ze vaak te zien zijn, namelijk in het grasland. Als ze vliegen, herken je deze vlinders aan de diepe insnijdingen in de voor- en achtervleugels.. Vedermotten zijn echte nachtvlinders, die - als je hen overdag tegenkomt - in de rusthouding zitten.

Steenmarters

Bij B&B Carpe Diem in Oirschot hangt een wildcamera en met die wildcamera 'vangen' ze daar de meest bijzondere dieren. Vooral veel vossen en eekhoorns, soms egels en steenmarters. Op dit filmpje zie twee steenmarters.









Zeer groot aantal vliegende bladluizen in Nederland

De zeer grote aantallen vliegjes die deze dagen in de lucht vliegen, zijn bladluizen. Van mei tot en met augustus viel het aantal vliegende bladluizen nog mee. Blijkbaar waren de uitzonderlijke weersomstandigheden sindsdien zeer gunstig voor bladluizen. Bijzonder dit jaar was de zeer hoge virusdruk in aardappelen. Bladluizen spelen daarbij een belangrijke rol. Er zijn nu nog opvallend veel ongevleugelde bladluizen.

Wildlife Film Festival

Voor de mooiste natuurdocumentaires ga je tijdens de herfstvakantie naar Rotterdam. Daar vindt van 24 tot en met 28 oktober het Wildlife Film Festival Rotterdam (WFFR) plaats in Rotterdam. WFFR is het enige wildlife filmfestival in Nederland en vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Vijf dagen lang worden in filmtheater Cinerama aan de Westblaak 18 de beste en meest recente natuurdocumentaires uit binnen- en buitenland vertoond. Toegangskaartjes kosten 8,50 euro.

Natuurtip

Zaterdag 27 oktober kunnen natuurliefhebbers vanaf zeven tot negen uur 's avonds deelnemen aan een avontuurlijke wandeling in het donker door de Loonse en Drunense Duinen. Bijzonder, want normaal gesproken is het verboden om tussen zonsondergang en zonsopkomst in het park zijn!. Luister naar de fascinerende geluiden die de nacht met zich meebrengt en laat je meevoeren door de verhalen van de gids over het nachtleven in het nationaal park.

De excursie start aan de noordkant van het nationaal park. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen mee. Honden zijn niet toegestaan. Vanwege grote belangstelling voor deze excursie is het noodzakelijk je van tevoren aan te melden via de activiteitenkalender.