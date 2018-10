Kerkuil zorgt voor ophef in een huis in Nieuwkuijk: 'De bewoners hadden hem al vaker gehoord'

Vrijwilligers van de dierenambulance Brabant Noord-Oost en de Drunense brandweer werden opgeroepen om de uil te bevrijden.

Spouw

"Deze situatie was bijzonder uitzonderlijk", vertelt Rens van Lieshout van de dierenambulance Brabant Noord-Oost. "Normaal valt een dier - als die in de kachelpijp terechtkomt - in de kachel en komt die er aan de voorkant van de kachel weer uit. Maar deze mensen hebben een ingebouwde gashaard en hadden daarvan een luikje openstaan. Daardoor kwam het dier áchter de kachel terecht, in de spouw."

De medewerkers van de dierenambulance hebben van alles geprobeerd om de uil daaruit te krijgen. "Maar uiteindelijk heeft de brandweer ons geholpen om een gat in de muur te maken. Toen konden we het dier eruit halen."

De brandweer in actie in het huis. (Foto: Rens van Lieshout)

'Niets gebroken'

Volgens de bewoners zou de vogel een dag lang in de schoorsteen hebben gezeten. "Ze hadden hem namelijk al vaker gehoord", vertelt Van Lieshout. "Maar echt in de kachelpijp zat hij sinds het begin van de avond."

Het dier heeft niets aan het avontuur overgehouden. "Hij had niets gebroken, dus hij heeft meteen de vrijheid gekregen. Het was een gezonde kerkuil."