Het is zondagochtend 09.30 uur en dan drink je bier als voorbereiding op NAC-Willem II [VIDEO]

BREDA - Al om 12.15 uur wordt er afgetrapt in de derby tussen NAC Breda en Willem II. En na een zware zaterdagavond moet je er ook als NAC-supporter weer gewoon staan als de wedstrijd begint. Dus dacht de Bredase kroeg Dok19: we maken een anti-katerontbijt.

Dus werken er in alle vroegte in het centrum van Breda tientallen supporters glazen bier en broodjes worst naar binnen. Overigens is het meteen ook een anti-kruikenontbijt, verwijzend naar de bijnaam van de Willem II-fans.









































Een verslag van NAC Breda-Willem II is vanmiddag live te volgen op onze app en website.