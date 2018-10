Corry Konings gaat nog lang niet achter de geraniums zitten, met dank aan Expeditie Robinson

BERKEL-ENSCHOT - Corry Konings heeft al een gigantische carrière achter de rug als zangeres, maar dankzij haar deelname aan Expeditie Robinson lopen ook jongeren inmiddels met haar weg en zit ze ‘opnieuw in de lift’. Stoppen doet ze dus nog lang niet. “Ik wil bezig zijn. Ik geniet er gewoon van”, vertelde ze zondag in talkshow KRAAK.

Twee weken lang zat ze op een onbewoond eiland in de Filipijnen. Deze week werd ze naar huis gestuurd, tot verdriet van veel kijkers, want ze was de ster van het seizoen. Ze werd door fans van het survivalprogramma omgedoopt tot ‘Corry King’.

Genoten

Ze was met 67 jaar de oudste deelnemer ooit en ondanks het feit dat zelfs piepjonge deelnemers het vaak niet aankunnen op het eiland, heeft ze ervan genoten. “Het is zo zwaar als je het zelf voelt. Het afzien hoort erbij, anders moet je niet meedoen. Ik vond het geweldig.”

Dat zagen fans van het programma ook. De zangeres bleek een echte survivalexpert. Dat werd voer voor hilarische tweets van fans en bijnamen als Corry Knopings, Corry Fireking en Corry Krabbenkonings.

Dankzij haar deelname zit haar carrière in de lift. Ze krijgt enorm veel boekingen. “Dit geeft natuurlijk wel een boost. Het programma heeft zoveel impact. ‘Mooi was die tijd’ was in 1991, de echte hit daarna kwam maar niet. Nu komt het op een andere manier. Dat heeft dan niks met muziek te maken, maar je moet het nemen zoals het is.”

Jubileum

Haar allereerste hit stamt al uit 1969, bijna vijftig jaar geleden. Wat ze volgend jaar gaat doen voor dit bijzondere jubileum, weet ze nog niet. Het wordt in ieder geval geen groot stadionconcert of een show in de Ziggo Dome. “Ik houd het liever klein. Dan blijf je dichter bij de mensen.”