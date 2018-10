Mark Rutte in het Rat Verleghstadion

BREDA - De wedstrijd NAC Breda-Willem II had zondagmiddag een opvallende bezoeker. Minister-president Mark Rutte zat als toeschouwer op de tribune.

Rutte werd gespot met een NAC-sjaal om zijn nek. Hij was op 'privé-bezoek' en heeft dus waarschijnlijk echte NAC-fans in zijn vriendenkring. De wedstrijd tussen NAC en Willem II eindigde in 2-2.