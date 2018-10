Christanne de Bruijn, van musicalster tot filmactrice: 'Ben via Twitter gevraagd'

EINDHOVEN - Komende dinsdag loopt ze als hoofdrolspeelster over de rode loper bij theater Tuschinski in Amsterdam. Christanne de Bruijn (32) uit Tilburg stond al in het theater in producties als Wicked, Sister Act en Moeder, ik wil bij de Revue. Maar met de hoofdrol in een film komt er toch wel een droom in vervulling.

Bovendien werd ze gevráágd voor de rol. "Via Twitter", zegt Christanne in de talkshow KRAAK. "De producent van de film was op zoek naar een actrice met een muzikale achtergrond, is gaan Googelen en is op mij gestuit. Ik was al superblij dat ik auditie mocht doen. Daar had ik al zoveel plezier in. Ik had nooit verwacht dat ik het ook echt zou worden."

Conservatorium

Christanne studeerde muziektheater aan het conservatorium in Tilburg. Ze kruipt nu in de huid van Antonia Brico. Brico werd in 1902 geboren in Rotterdam, met een Italiaanse vader en een Nederlandse (tiener)moeder. Ze werd geadopteerd en vertrok met haar nieuwe gezin naar de Verenigde Staten, waar ze in de jaren twintig van de vorige eeuw als eerste vrouw dirigent wilde worden. Onmogelijk voor vrouwen in die tijd.

Bewondering

De actrice kende het verhaal van Brico vooraf niet, maar heeft inmiddels grote bewondering voor de vrouw. "Ze heeft gevochten om haar plek in de wereld te bereiken, hoewel ze constant nee te horen kreeg en constant tegen muren opliep", aldus Christanne. "Ook in mijn vak gebeurt dat. Je wordt constant afgewezen, je moet elke keer weer denken 'ik ga dit toch weer doen'. Het is maar net wat je ermee doet. Laat je je uit het veld slaan, of verzamel je weer moed."

De Dirigent is vanaf donderdag te zien in de bioscoop.