Onvrede bij Willem II na weer een fout: 'Het wordt tijd dat we er echt van gaan leren'

TILBURG - Willem II en NAC deelden de punten zondagmiddag tijdens de derby in de eredivisie. Na afloop overheerste aan Tilburgse kant onvrede, over het spel en het resultaat. Maar eigenlijk vooral over het feit dat een eigen fout aan de basis stond van de tweede NAC-treffer en weer puntverlies.

“Ik was zeker niet tevreden na afloop”, zei trainer Adrie Koster na het gelijkspel. “Je blijft zitten met een puntje én een kater. Ik vond dat we niet groots speelden. Het was een echte derby, beide ploegen wilden niet verliezen. Dan komt het op details aan.”

En juist in de details ging het mis voor Willem II. Zoals vaker dit seizoen werd er een fout gemaakt, dit keer maakte Pol Llonch een overtreding in het strafschopgebied. “Het was een domme overtreding. Die komen keer op keer terug. Als je dat soort fouten blijft maken, wordt het moeilijk om wedstrijden te winnen.”

'Verschrikkelijk'

Aanvoerder Freek Heerkens is de fouten die gemaakt worden ook beu. Het is niet één persoon die het doet, maar het is wel vaak dat fouten aan de basis staan van puntverlies. "We geven een oliedomme penalty weg. En het is niet de eerste keer dat we op een dusdanige manier doelpunten weggeven. Verschrikkelijk. We zeggen iedere keer dat we ervan moeten leren, maar dat wordt wel heel snel tijd.”

“Je kunt er niet op trainen, we moeten in bepaalde situaties slimmer zijn. Het heeft voor een gedeelte met kwaliteit te maken”, geeft de verdediger aan. “In dit geval gaat Pol voor de bal. Hij moet het schot blokken, maar veegt de tegenstander onderuit. Niet slim, het kost ons vandaag twee punten.”

Damil Dankerlui denkt er niet anders over. Wanneer de Willem II-spelers er van leren? "Trainer zei het net ook in de kleedkamer. Je moet gewoon slim gaan denken. Weer een leermomentje, we moeten doorgaan."

Cadeautje voor Dankerlui

Waar het negatieve gevoel de boventoon voerde, had Dankerlui ook een reden om positief te zijn. De rechtsback stond tegen NAC niet op zijn gebruikelijke positie, Koster had hem als rechtsbuiten opgesteld. In die rol leverde hij een heerlijke assist op Donis Avdijaj.

"Ik moest helemaal strekken. Eigenlijk gewoon binnenhouden en proberen een teruggetrokken voorzet te geven. Dat lukte eigenlijk perfect. Het was 1,2 en 3, doelpunt. Natuurlijk voor jezelf is dat een momentje, dat het een cadeau is eigenlijk. Vooral als rechtsbuiten is het mooi als je zo'n assist geeft."