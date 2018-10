Deel dit artikel:













Mathieu van der Poel wint ook in Bern Van der Poel (Archieffoto: VI Images).

BERN - Mathieu van der Poel heeft opnieuw toegeslagen in het veld. Een dag na zijn glansrijke zege in Boom was de renner uit Hoogerheide ook veruit de sterkste in Bern.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Van der Poel ging al vroeg op avontuur en kon tot zijn tevredenheid vaststellen dat de concurrentie geen antwoord had. Wereldkampioen Wout van Aert werd op gepaste afstand tweede. De Belg liet de cross in Boom juist lopen om zich optimaal op de koers van zondag voor te bereiden. LEES OOK: Mathieu van der Poel ook onverslaanbaar bij Superprestige in Boom Het was voor Van der Poel alweer de vijfde zege van het seizoen. De leiding in de stand bleef in handen van Toon Aerts.