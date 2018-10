Terrasbelasting Den Bosch verzesvoudigd: 'Dan is terras niet meer te betalen'

DEN BOSCH - De prijzen voor terrassen in Den Bosch gaan omhoog. De gemeente wil de tarieven van cafés in de binnenstad en net daarbuiten gelijktrekken. Ze profiteren allemaal van het toerisme, dus moeten ze daar ook allemaal voor betalen. Hierdoor krijgen sommige horecazaken net buiten het centrum en in Rosmalen een enorme verhoging, soms wel van 500 procent.

Een van die ondernemers is Paul Leeyen. Hij is eigenaar van twee horecazaken in Den Bosch: proeflokaal 't Paultje en Thornbridge Pub. Voor het proeflokaal, dat in de binnenstad ligt, veranderd weinig. De verandering voor zijn andere kroeg is rigoureus. Die viel onder het laag tarief, maar zal vanaf volgend jaar onder het middentarief worden gerekend.

Zes keer zoveel

Dat betekent dat hij bijna zes keer zoveel gaat betalen. Leeyen baalt daar enorm van: "Mijn terras is maar zes vierkante meter groot en heeft maar twee functies: om te laten zien dat hier een horecazaak zit en voor de rokers." Met de verandering is het terras voor hem niet meer te betalen en moet het weg.

De ondernemer hoopt daarom dat de gemeente open staat om individueel naar de horecazaken te kijken: "Wij zitten helemaal alleen op deze plek, het zou fijn zijn als de gemeente voor het bestaansrecht van dit terras een uitzondering maakt."

Buurtniveau

Ook de eigenaresses van Café Herman schrokken van de veranderingen. Zij zaten al in het middentarief en dat verandert niet, maar zij vinden dat er meer prijscategorieën moeten komen. Het buurtcafé valt onder de binnenstad, maar zit niet in de loop van de mensen. De oplossing is volgens hen om niet op wijk-, maar op buurtniveau te kijken. "Binnen de wijk de binnenstad, vallen verschillende buurten. Daartussen is veel verschillen tussen voorzieningen en bezoekersaantallen.", legt Karlijn van Ballegooijen uit.

In gesprek

Alle horecaondernemers werden per brief geïnformeerd over de plannen van de gemeente. Maandagavond beslist de gemeenteraad over de verandering. De eigenaren van Thornbridge Pub en Café Herman zullen beiden de raad toespreken.