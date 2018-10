Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man neergestoken in huis in Roosendaal, vrouw opgepakt Foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties.

ROOSENDAAL - In Roosendaal is een man neergestoken in een woning aan de Maxburgh. Het gaat vermoedelijk om een echtelijke ruzie. De vrouw is aangehouden, zo meldt de politie.

Geschreven door Malini Witlox

Een traumateam kwam naar het huis om het slachtoffer te helpen. Het is niet bekend wat zijn verwondingen waren.