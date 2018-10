Het kost vijfduizend uur werk, maar dan heb je ook wat: mini Efteling-stoomcarrousel

“Ik ben al zo’n twee jaar bezig en ik denk nog twee jaar nodig te hebben. Als de bouw is voltooid, dan heb ik er zo’n vijfduizend uur werk opzitten.” Van Gestel is een modelbouwer die jaarlijks zijn mini kermisattracties ook exposeert op de Tilburgse kermis.





Toon bouwt aan de tweede Efteling stoomcarrousel (mini)





Efteling werkte voortreffelijk mee

Voorafgaand aan de bouw van de stoomcarrousel mocht Van Gestel bij de Efteling langskomen om de stoomcarrousel van top tot teen op te meten en te fotograferen. “Om acht uur ’s morgens mochten we langskomen. Het personeel van de carrousel was ook aanwezig en die wilden alles voor ons doen. De carrousel laten draaien, stopzetten, weer opnieuw opstarten, alles was mogelijk. Ik mocht overal onder kijken. Echt alles kon en dat was in één woord geweldig.”





Tot in het kleinste detail wordt de carrousel nagebouwd

Meten is weten

Alle informatie werd verwerkt tot bouwtekeningen op schaal en gebundeld in een groot werkboek. “Het moeilijkste tot nu toe was de beweging van de gondels in de carrousel na te bootsen. Die gondels gaan niet alleen een beetje op en neer, maar ook heen en weer. Het was een klus, maar het is gelukt.”

Historie

De stoomcarrousel van de Efteling vormde tot 1955 één rondtrekkende attractie met een cakewalk. Die cakewalk bestaat nog steeds en gaat nog steeds van kermis naar kermis. Volgend jaar viert de attractie zijn eeuwfeest op de kermis van Etten-Leur. Niet geheel toevallig heeft Van Gestel jaren geleden al een model gebouwd van deze cakewalk, die nog steeds in handen is van een Brabantse kermisfamilie.