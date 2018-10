Webwinkelier 'mist het contact met mensen' en opent platenzaak

AARLE-RIXTEL - Het lijkt de omgekeerde wereld. Terwijl steeds meer fysieke winkels verdwijnen ten faveure van webwinkels, breidt Bob van der Staak zijn webshop Bob's Vinyl juist uit met een traditionele platenzaak. Vrijdag opende hij de fysieke winkel in Aarle-Rixtel. Van der Staak waagt de gok. “Ik miste het contact met mensen, daarom is het plan ontstaan om een winkel te openen.”

Van der Staak heeft al zes jaar een goed lopende webshop in vinyl, zo vertelt hij maandagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio.

Maar waarom dan in Aarle-Rixtel? Dat heeft vooral met kosten te maken. “In Eindhoven betaal ik de hoofdprijs en nu zit ik lekker dicht bij huis. Ik zie het vooral als een uitbreiding op mijn webshop, een leuk extraatje.”

Nieuw en tweedehands

Van der Staak denkt dat zijn klanten bereid zijn om een stukje te rijden voor de winkel. “We zijn een speciaalzaak en hebben alles. Zowel nieuw als tweedehands.”

Dat de traditionele platenzaak weer in de lift zit, blijkt bijvoorbeeld op de jaarlijkse Record Store Day. Een dag die is ontstaan om de onafhankelijke platenzaak in de schijnwerpers te zetten. Het fenomeen is ontstaan in 2008 in de Verenigde Staten, Nederland volgde in 2010. De laatste jaren worden op deze dag volgens de organisatie records gebroken.

