Puike statistieken van PSV worden momenteel alleen door Paris Saint-Germain overtroffen

Met negen opeenvolgende zeges vanaf de competitiestart beleeft PSV zijn op één na beste competitiestart ooit. Alleen in het seizoen 1987/88 begon de Eindhovense club ook met negen overwinningen op rij, een reeks die uiteindelijk uitmondde in zeventien overwinningen op rij, een clubrecord.

Alleen PSG beter

Momenteel wordt de zegereeks van PSV in Europa alleen overtroffen door de Franse voetbalmachine Paris Saint-Germain. Die ploeg zette in de Ligue 1 zijn eerste tien wedstrijden allemaal in winst om. Het Griekse PAOK Saloniki is de enige andere Europese club die dit seizoen in competitieverband nog geen punten verspeelde (zeven zeges op rij).

Spektakel in thuisduels

PSV kwam in zijn eerste negen wedstrijden al tot 36 doelpunten, het meeste van alle clubs in de Eredivisie. De ploeg van Van Bommel maakte liefst 23 van die 36 goals in de vijf wedstrijden voor eigen publiek. Vier keer maakte PSV dit seizoen in het Philips Stadion minstens vier goals. Alleen in de topper tegen Ajax lukte dat niet (3-0).

De score van 23 goals na de eerste vijf thuisduels kwam voor PSV in deze eeuw nog niet eerder voor. Vooral de vergelijking met de vijf seizoenen onder ex-trainer Phillip Cocu is opvallend: toen kwamen de Eindhovenaren gemiddeld telkens niet verder dan twaalf goals na de eerste vijf thuisduels.





Luuk de Jong kopt raak tegen FC Emmen. (Foto: VI Images)





De Jong gelijk met Vennegoor

Luuk de Jong voerde zijn doelpuntenproductie namens PSV met twee goals tegen FC Emmen op naar 89 in 175 officiële wedstrijden. Daarmee heeft de aanvoerder het totaal van een illustere voorganger geëvenaard. Oud-spits Jan Vennegoor of Hesselink maakte zijn 89 PSV-goals in 232 officiële optredens.

Magische grens in zicht

De Jong is nog maar elf treffers verwijderd van de magische grens van honderd officiële doelpunten namens PSV. Hij kan de veertiende PSV'er worden met minstens honderd doelpunten achter zijn naam. De Servische goalgetter Mateja Kezman was de laatste PSV'er die dat kunstje flikte.