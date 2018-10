Historische zeilschepen en gekke pakjes: Bietentocht van start in Steenbergen [FOTO'S EN FILMPJE]

De boten varen deze week de oude bietenroute van Steenbergen naar Willemstad. De route werd in de negentiende eeuw gebruikt om bieten op te halen bij boeren om ze te verwerken in de fabriek in Steenbergen. De eerste tussenstop is maandag in het Zeeuwse Yerseke. Daarna varen ze door naar Zierikzee en Dintelmond. Donderdag komen de schepen aan in Willemstad.



Uitstraling

Behalve voor de snelheid, krijgen deelnemers ook punten voor hun uitstraling. De winnaars van vorig jaar hadden zich flink uitgedost. Hun schip 'Rien Sans Dieu' was volledig in Franse sferen. "Dit is prachtig! Oude tijden herleven", vertelt schipper Douwe Plukkel, die voor de gelegenheid een typisch Franse baret op zijn hoofd had. "Bonjour!", schreeuwt hij tegen de mensen op de kade.

'Spectaculair'

Het vertrek van de schepen wist een handjevol toeschouwers vroeg uit hun bed te krijgen, zo rond acht uur 's ochtends. "Dit is gewoon spectaculair! Dit zie je niet elke dag. En je hoeft er niet eens voor naar het buitenland", vertelt Joke Oud (70) uit Nooddorp. De Steenbergse Coby van Merriënboer maakt driftig foto's. "Wat is het hier prachtig!"

Zondag werden de schepen al vrolijk onthaald in Steenbergen. Trekpaarden trokken de boten toen voort. Het zorgde voor honderden bezoekers in de stad.









