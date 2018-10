Met pijn en een 'verschrikkelijke groet' neemt het Vogelverschrikkerfestival afscheid

VALKENSWAARD - "We sturen de vogelverschrikker terug naar de velden." Zo maakt de organisatie van het Vogelverschrikkerfestival in Valkenswaard per brief bekend ermee te stoppen na tien edities. Het festival zegt te stoppen op het hoogtepunt. "Omdat de grens is bereikt, we zijn op een schier onmogelijke barrière gestuit."

Het bestuur zegt dat het moeilijk uit te leggen is wat die grens is. Maar een van de factoren is de financiële basis onder het festival. Een poging om, behalve van de gemeente Valkenswaard, meer subsidiepotjes te vinden is mislukt. "We kregen nul op het rekest", schrijft het bestuur in de brief. Het stoppen van het Vogelverschrikkerfestival is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van gezond verstand, aldus het bestuur. De organisatie was te tijdrovend en kostte veel vrijwilligers te veel energie.

Op de kaart gezet

De organisatie kijkt terug op tien geslaagde edities. Het festival wist een steeds groter publiek van jong tot oud te trekken en heeft Valkenswaard, ook landelijk, op de kaart gezet. Het festival wist volgens het bestuur steeds te verrassen en daagde uit tot creativiteit.

Het besluit om ermee te stoppen. is onomkeerbaar. "We hebben er heel erg goed over nagedacht, vele uren over gediscussieerd en nog meer nachten over geslapen." Bij doorgaan zou een volgende editie een slap aftreksel worden en het te veel gaan lijken op honderden andere festivals die al bestaan. Het festival, dat in het jaar 2000 bescheiden is begonnen, werd de afgelopen edities alsmaar groter.

Pijn

Stoppen doet pijn, laat het bestuur weten. "Pijn omdat we een hele mooie periode afsluiten. Voor de vogels in het park is het goed nieuws. Ze hoeven in de herfstvakantie van 2019 niet te verhuizen. Het zal stil zijn in het park." Het bestuur sluit de brief af met een verschrikkelijke groet.