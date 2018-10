Cabinepersoneel van Ryanair staakt opnieuw: onduidelijk of vluchten dinsdag doorgaan

EINDHOVEN - Cabinepersoneel van vliegmaatschappij Ryanair legt dinsdag het werk neer. Het gaat in totaal om 25 à 30 medewerkers die werken op Eindhoven Airport, laat vakbond FNV Luchtvaart weten. De medewerkers staken uit protest tegen de sluiting van de basis van Ryanair in Eindhoven.

Volgens de FNV betekent de staking dat acht à negen vluchten van en naar Eindhoven Airport niet door kunnen gaan. Of de vluchten daadwerkelijk worden geannuleerd, is echter nog niet duidelijk. Op de website geeft Eindhoven Airport aan dat vluchten van Ryanair dinsdag mogelijk vertraging oplopen of worden geannuleerd.

Naar provinciehuis

De stakende medewerkers gaan dinsdagochtend onder meer naar het provinciehuis in Den Bosch om daar het gesprek aan te gaan met gedeputeerde Bert Pauli. Met de staking uiten de medewerkers hun onvrede over de manier waarop hun werkgever met hen omgaat. Op het provinciehuis overhandigen de medewerkers samen met FNV Luchtvaart een petitie aan Pauli.

De provincie is aandeelhouder van de luchthaven in Eindhoven. "Ze heeft miljoenen euro's belastinggeld geïnvesteerd om onder andere prijsvechter Ryanair te faciliteren", aldus de vakbond.

Direct ontslagen

Door de sluiting van de basis in Eindhoven is het cabinepersoneel dat nog in zijn proeftijd zat volgens de vakbond direct op straat komen te staan. "Zij hebben van de een op de andere dag geen inkomen meer. Hun collega’s die de proeftijd van een jaar voorbij zijn, worden binnen een maand overgeplaatst naar een andere basis in Europa. Wie niet kan vertrekken omdat ze na zes of zeven jaar in Nederland inmiddels een partner en kinderen hebben in Eindhoven, wordt ook ontslagen."

Op 28 september staakten cabinepersoneel en piloten van Ryanair ook. Toen ging het hen, zoals ook bij eerdere stakingen, om betere arbeidsomstandigheden. Vlak na de staking van 28 september kondigde de Ierse prijsvechter de sluiting van de basis in Eindhoven per 1 november aan.

Kort geding

FNV Luchtvaart kondigde maandag ook een kort geding aan tegen Ryanair. Wanneer dit kort geding dient is nog niet duidelijk. De vakbond eist dat de Ierse luchtvaartmaatschappij duidelijk maakt waarom de basis in Eindhoven moet sluiten, terwijl de vliegtuigen vol zitten en Ryanair eerder nog aangaf te willen groeien in Nederland.

Als blijkt dat sluiting onomkeerbaar is, eist de bond een goed sociaal plan voor de werknemers die hun baan verliezen en financiële compensatie voor de werknemers die plotseling worden overgeplaatst. Donderdag diende in de rechtbank in Den Bosch al een kort geding van zestien piloten tegen de luchtvaartmaatschappij.

Vergeldingsmaatregel

De piloten zijn ervan overtuigd dat de sluiting van de basis in Eindhoven wel een vergeldingsmaatregel is voor eerdere stakingen. Ze willen dat de rechter een stokje steekt voor hun gedwongen overplaatsing naar het buitenland. Uiterlijk 1 november volgt de beslissing van de rechter in dit kort geding.