De frikandel van deze tweesterrenkok is vegetarisch: 'Je proeft niet dat er geen vlees in zit'

De wedstrijd is een initiatief van de familie Langenhoff. Al jarenlang nemen zij de frikandellen op creatieve wijze onder handen tijdens de wekelijkse ‘donderdag frietdag’. Jasper Langenhoff van brouwerij Beerze uit Vessem is twee jaar geleden met deze traditie voor het eerst naar buiten getreden en nu organiseert hij een heuse wedstrijd, met voor de winnaar de Wim Langenhoff Wisseltrofee.

Meer cachet

“De trofee is vernoemd naar mijn vader”, vertelt Jasper Langenhoff. "Hij dacht: we gaan eens wat meer cachet geven aan die frikandel", vertelt hij met een glimlach op zijn gezicht.

Een handvol mensen heeft zich ingeschreven voor deze wat absurdistische wedstrijd. "Ik heb de Fria-del gemaakt, naar een Mexicaanse kunstenares. Denk daarbij aan taco, salsa en een vleugje kaas," aldus een van de deelnemers. Een andere deelnemer heeft de snack verwerkt in een pil. "In de toekomst hebben we denk ik nog maar één pilletje nodig en daarin zitten dan alle voedingstoffen die je nodig hebt."

Tweesterren frikandel

Dick Middelweerd van de Treeswijkhoeve doet mee aan de wedstrijd: "Het thema is tijd. Ik heb een frikandel bedacht die klaar is voor de toekomst. Mijn frikandel is vegetarisch. we moeten allemaal minder vlees gaan eten. Ik denk dat ik hem zo heb kunnen bereiden, dat je eigenlijk niet in gaten hebt dat er geen vlees in zit"

