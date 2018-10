Robbie kan nooit meer werken na ongeval op zebrapad in Breda: 'Wat voor toekomst heb ik nog?'

BREDA - Een jaar geleden werd Robbie uit Breda na een avondje stappen op een zebrapad in diezelfde stad geschept. De auto reed vervolgens door en liet Robbie voor dood achter. Zijn leven is na het ongeluk drastisch veranderd. "Ik ben niet meer dezelfde Robbie", zei het 34-jarige slachtoffer maandag in de rechtbank van Breda. Daar hoorde verdachte Toufik Al B. vijf jaar celstraf tegen zich eisen.

Robbie was in de nacht van 18 op 19 oktober 2017 op weg naar huis na een gezellige avond met vrienden. Hij dacht veilig over te steken over een zebrapad. "Sinds dat moment is mijn leven compleet overhoop gegooid. Ik werd aangereden door een automobilist die volgens getuigen veel te hard reed. Die bovendien na de aanrijding gewoon doorreed. De bestuurder kreeg ook later geen berouw, want hij meldde zich niet bij de politie."

'Robbie is Robbie niet meer'

Na het ongeval volgde een onzekere periode. Er was onzekerheid over zijn herstel. Over de vraag wie de doorrijder was. Robbie's leven werd er eentje van overleven met al deze vraagtekens in zijn achterhoofd. "Ik vind het moeilijk dat ik door het ongeluk aan één oog blind ben geworden. Ik heb ook hersenschade opgelopen. Mijn geheugen werkt niet meer goed."

Dat slechte kortetermijngeheugen zorgt ervoor dat zaken fout gaan die eerst nog vanzelfsprekend waren. "Ik reisde altijd met de trein naar mijn werk. Tegenwoordig vergeet ik uit te stappen of verdwaal ik op het station." De hersenschade zorgt er ook voor dat de oude Robbie er niet meer is. "Ik ben snel moe, alles kost mij nu meer moeite en inspanning. Mijn karakter is veranderd, Robbie is Robbie niet meer."

Arbeidsongeschikt

Robbie is volledig arbeidsongeschikt verklaard. "Mijn werk was mijn lust en mijn leven. Wat heb ik nog voor toekomst zonder baan?"

Het duurde lang voordat de bestuurder van de auto werd gevonden. Na uitvoerig onderzoek kwam de politie bij Toufik Al B. uit. Hij ontkende maandag, in het bijzijn van Robbie, nog steeds de dader te zijn. "Ik vind het heel erg wat Robbie is overkomen, maar ik word beschuldigd van iets wat ik niet heb gedaan."

Getuigen hebben hem echter herkend als bestuurder. De beschadigde auto werd na flink wat speurwerk gevonden bij een garage in Breda. Robbie blijft ondertussen met veel vragen zitten. "Wie doet zoiets? Waarom reed hij door en waarom meldde hij zichzelf niet?"

Uitspraak

Justitie eiste maandag vijf jaar celstraf tegen Al B. Over twee weken doet de rechtbank in Breda uitspraak.