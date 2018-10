Voor het eerst meeste Nederlanders niet religieus

EINDHOVEN - Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering, staat in een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens de jongste cijfers, uit 2017, zegt 49,3 procent tot een religieuze groepering te horen, in 2012 was het 54 procent. Volgens het CBS is bijna een kwart van de Nederlanders rooms-katholiek. Een op de zeven is protestant en een op de twintig is moslim. De resterende 6 procent rekent zichzelf tot de andere geloven, zoals het jodendom, boeddhisme en hindoeïsme.



Wa vinde gij

In ‘Wa vinde gij’ vragen wij aan Brabanders wat zij vinden en hoe zij tegen maatschappelijke kwesties aankijken. In de editie van vandaag vragen we of de Brabander nog religieus is.