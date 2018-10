Deel dit artikel:













82-jarige vrouw in Waalwijk bestolen van pinpas en gouden ring van haar overleden man Wie kent deze dader?

WAALWIJK - Een 82-jarige vrouw is in Waalwijk bestolen van haar portemonnee. Daarin zat haar pinpas en een gouden ring ter herinnering aan haar overleden man. Met de pinpas werd korte tijd later een flink bedrag afgeschreven van haar rekening.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De diefstal vond plaats toen de vrouw aan het winkelen was. De vermoedelijke dader sloeg daarna zijn slag bij de Rabobank in Waalwijk. Daarna pinde hij nog een keer bij een vestiging van de ING in dezelfde plaats. Op bewakingsbeelden is de man goed herkenbaar. Zijn signalement: licht getinte huidskleur, kort donker haar en een baard. De dader had een vrij forse neus en tamelijk grote oren. De politie vraagt mensen die deze man herkennen om zich te melden. Dat kan via de gebruikelijke tiplijn: 0800-6070. Of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.