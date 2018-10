Soufyan (19) wint Holland's Next Top Model: 'Een eer om dit te mogen meemaken'

BREDA - Brabant is een nieuw supermodel rijker. Soufyan Gnini uit Breda won maandagavond namelijk de finale van Holland's Next Top Model. De 19-jarige Soufyan wint een modellencontract en een covershoot voor de Elle.

Soufyan groeide op bij een Nederlands pleeggezin in Vlissingen en verhuisde een paar jaar geleden naar Breda. Hij had voor zijn deelname aan het RTL-programma geen ervaring in de modellenwereld.

Lees verder onder de Instagrampost.

Op Instagram bedankte Soufyan zijn fans en kijkers van het programma. "Gewonnen!", schrijft hij. "Heel erg bedankt iedereen, alle kijkers en fans. Het was een eer om dit te mogen meemaken. Er komt meer." Om zijn argument kracht bij te zetten, deed hij er een dansje bij.