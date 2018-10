Cabinepersoneel Ryanair staakt vandaag, maar vluchten gaan volgens maatschappij door

EINDHOVEN - Alle 22 vluchten van Ryanair vertrekken dinsdag gewoon vanaf Eindhoven Airport ondanks de staking van het cabinepersoneel. Dat zegt de vliegmaatschappij.

Stewards en stewardessen die voor de Ierse budgetvlieger in Eindhoven zijn gestationeerd, leggen de hele dag het werk neer. Ze protesteren tegen de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven. Vakbond FNV noemt de sluiting een vergeldingsactie voor eerdere stakingen en eist dat Ryanair beter uitlegt waarom de basis dicht moet.

Normale planning

Maandag was nog onduidelijk of alle vluchten zouden doorgaan, maar Ryanair zegt nu dat passagiers weinig zullen merken van de staking. Alle vluchten vertrekken volgens normale planning, aldus Ryanair. Bij eerdere stakingen zette de maatschappij stakingsbrekers in.

Eindhoven Airport is voorzichtiger en zegt nog niet te weten of er vluchten geannuleerd of vertraagd moeten worden als gevolg van de staking. Volgens het vliegveld zijn er ongeveer 3850 passagiers die dinsdag met Ryanair vliegen.