Ryanair zegt dat vluchten vanaf Eindhoven Airport doorgaan, ondanks staking cabinepersoneel

EINDHOVEN - Alle 22 vluchten van Ryanair vertrekken dinsdag 'gewoon' vanaf Eindhoven Airport ondanks de staking van het cabinepersoneel. Dat meldt de vliegmaatschappij. Om kwart voor negen vertrok een eerste vlucht, met drie kwartier vertraging, naar de Engelse hoofdstad Londen. Een vliegtuig dat om kwart over acht zou opstijgen voor een reis naar Reus in Spanje, zal pas na tweeën de lucht ingaan.

Stewards en stewardessen die voor de Ierse budgetvlieger in Eindhoven zijn gestationeerd, leggen de hele dag het werk neer. Ze protesteren tegen de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven. Vakbond FNV noemt de sluiting een vergeldingsactie voor eerdere stakingen en eist dat Ryanair beter uitlegt waarom de basis dicht moet.

Verslaggever Raoul Cartens staat op het vliegveld, tot acht uur merkte hij nog niets van de staking. "Het is hier gezellig druk en tot nu toe zijn alle vluchten netjes vertrokken." Na acht uur diende het eerste probleem zich aan voor de reizigers.

Verbod op stakingsbrekers

De vlucht naar de stad Reus in Spanje zou om 08.10 uur vertrekken. In de vertrekhal werd iets voor half negen omgeroepen dat het vliegtuig pas om 14.10 uur 's middags zal opstijgen. "Reizigers zullen dus zes uur moeten wachten."

De vorige keer dat het personeel staakte, zette Ryanair stakingsbrekers in. Dat mogen ze deze keer niet doen van de rechter. "De staking is 48 uur van te voren aangekondigd bij de directie, dat was een eis van de rechter", legt Cartens uit.

'Ze hebben vast een list bedacht'

Hij verwacht wel dat Ryanair op wat voor manier dan ook problemen probeert te voorkomen. "Ik heb zo het vermoeden dat ze een list hebben verzonnen. Bijvoorbeeld dat ze vliegtuigen van andere vliegbases in Europa gaan inzetten vandaag."

Europa krijgt steeds meer problemen met Ryanair

"Steeds meer landen in Europa hebben moeite met de Ierse luchtvaartmaatschappij", weet verslaggever Raoul Cartens. "In alles gebruiken ze het Ierse arbeidsrecht. Een voorbeeld daarvan is dat je geen salaris krijgt als je ziek bent." Die regeling staat haaks op hoe het in Nederland geregeld is.

Onze minister van Vervoer, Cora van Nieuwenhuizen, heeft het probleem ook al in Brussel aangekaart omdat luchtvaartmaatschappijen niet op deze manier met hun personeel om mogen gaan.