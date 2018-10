Fans van MVV niet welkom bij Helmond Sport, dan blijven ook bestuur en directie thuis

HELMOND - De spelers van MVV moeten het vrijdag in Helmond helemaal op eigen kracht doen. Vorige week werd al bekend dat fans van de Maastrichtse Keuken Kampioen-Divisieclub die dag uit Helmond geweerd worden. MVV speelt ’s avonds tegen Helmond Sport. Nu hebben bestuur en directie van de club uit Maastricht zich solidair verklaard met hun supporters.

Zij blijven thuis, want ze vinden dat Helmond Sport en het gemeentebestuur van Helmond te ver zijn gegaan met hun besluit om de Limburgse aanhang te weren.

Ongeregeldheden eerder in Helmond

Aanleiding voor de maatregelen waren ongeregeldheden bij de vorige Helmond Sport – MVV. Toen, in april dit jaar, provoceerden bezoekende fans tijdens de wedstrijd de supporters van Helmond Sport met een vlag met hierop een varkenskop. Na afloop liep het helemaal uit de hand en raakten stewards van de thuisclub en agenten gewond.

Desondanks is de leiding van MVV ‘het absoluut niet eens’ met de verboden die haar fans is opgelegd. “De supporters niet? Dan wij ook niet! Je kunt niet selectief zijn in je gastvrijheid. Onze supporters zijn de dupe van deze maatregel. Daar zijn we het absoluut niet mee eens. Wij staan als bestuur en directie achter hen”, aldus voorzitter Marcel Jöris op de site van de Zuid-Limburgse club.”

'Maatregel buitenproportioneel'

Algemeen directeur Paul Penders: “MVV Maastricht vindt de maatregel die Helmond Sport meent te moeten treffen buitenproportioneel. Het feit dat er een, weliswaar ‘verboden’ vlag is meegenomen in het uitvak de laatste wedstrijd, mag géén reden zijn om deze wedstrijd geen supporters uit Maastricht toe te laten." De rellen na de wedstrijd hadden volgens hem niets met die vlag te maken.