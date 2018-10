Uitslaande brand bij varkenshouderij in Heusden

De brandweer laat extra watercontainers aanvoeren om de brand onder controle te krijgen. "Op dit moment proberen we te voorkomen dat de brand overslaat op andere stallen", zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer is met veel materieel aanwezig. Er zijn vier blusvoertuigen, meerdere waterwagens en twee hoogwerkers ingezet. De rook van de brand is in de wijde omgeving te zien. De brandweer adviseert mensen in de omgeving om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling.

