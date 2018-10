Duizenden biggen omgekomen bij grote stalbrand in Heusden

Volgens een woordvoerder van de brandweer werd er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand over zou slaan op de andere stallen. Ook werden er gaten in de muren van de andere stallen gemaakt om te zorgen voor extra ventilatie.

De rook van de brand was in de wijde omgeving te zien. De brandweer waarschuwde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden, maar rond half 11 was de ergste rookontwikkeling verdwenen. De stal waar de brand is uitgebroken is volledig verwoest.

Veel materieel

De brandweer is met veel materieel aanwezig. Er zijn vier blusvoertuigen, meerdere waterwagens en twee hoogwerkers ingezet. Er zijn ook extra watercontainers aangevoerd om de brand onder controle te krijgen.





'Afschuwelijk'

De dierenbescherming heeft inmiddels gereageerd op de stalbrand. "Afschuwelijk. Het risico van zoveel dieren in een stal: als het mis gaat dan gaat het ook heel erg mis."

Actieplan tegen stalbranden

Belangenorganisaties waaronder de ZLTO stuurden afgelopen zomer nog een actieplan naar de Tweede Kamer, in de hoop het aantal stalbranden drastisch te verlagen. Volgens onderzoekers van de Universiteit Wageningen is de brandveiligheid in stallen sinds 2012 nauwelijks verbeterd. In Brabant zijn dit jaar al zeker 30.000 dieren omgekomen bij stalbranden.

Alfred Jansen van LTO Nederland erkende eerder al dat er op provinciaal niveau nog veel moet gebeuren om het aantal stalbranden terug te dringen. “Het is beter als die stallen verder uit elkaar staan. Alleen dan moet de provincie wel grotere bouwblokken toestaan. Wij gaan dan ook proberen om de provincie Brabant te overtuigen die bouwblokken te vergroten.”

De grootste brand dit jaar woedde bij een kippenstal in Willemstad. Daar kwamen 26.000 dieren om het leven.

