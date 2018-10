Deel dit artikel:













Roy Donders kan weer aan de slag: gevaar na gaslek voorbij Foto: Toby de Kort, De Kort Media Roy Donders wordt bijgepraat over het gaslek (Foto: Toby de Kort).

TILBURG - In de kledingwinkel Rojami's van realityster Roy Donders aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg is dinsdagochtend een gaslek ontstaan. Diverse zaken en appartementen werden uit voorzorg ontruimd.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Op een foto is te zien dat Donders achter een lint bedenkelijk stond toe te kijken. Enexis, brandweer en politie rukten uit om het lek te vinden en dichten. Een deel van het Pieter Vreedeplein werd ook afgesloten. Rond kwart over twee meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat het gevaar is geweken en iedereen weer terug naar binnen mag. Roy Donders wordt bijgepraat over het gaslek (Foto: Toby de Kort).