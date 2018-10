Apachehelikopter vloog tegen hoogspanningskabels, maar piloten worden niet vervolgd

RIJEN - De piloten van vliegbasis Gilze-Rijen die vorig jaar met hun Apachehelikopter kabels raakten van een hoogspanningsmast in Culemborg, worden daarvoor niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat de militaire vliegers geen strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Het ongeluk gebeurde op de donkere avond van 13 november 2017. De piloten deden mee aan een meerdaagse oefening waarbij het was toegestaan om zeer laag te vliegen.

'Gevaarlijke situatie'

Tijdens de oefening werd een aanval nagespeeld waarbij het de bedoeling was dat de gevechtshelikopter moest wegvliegen uit deze 'gevaarlijke' situatie. Bij deze manoeuvre raakte de helikopter kabels, die daardoor werden doorgesneden.

Uit onderzoek blijkt dat de vliegers hebben gehandeld zoals onder deze specifieke omstandigheden mocht worden verwacht, aldus het Openbaar Ministerie. Door de botsing zaten 24.000 huishoudens enkele uren zonder stroom. Niemand raakte gewond en de vliegers konden veilig landen.

Denkbeeldige vijand

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzocht de zaak en stelde dat de piloot zozeer was gefocust op de denkbeeldige vijand dat hij zich niet bewust was van de hoogspanningslijnen. In het donker waren die ook slecht te zien en de sensoren in de helikopter geven volgens de OVV maar een beperkt blikveld.

Na een soortgelijk ongeval in 2007 in de Bommelerwaard, concludeerde de OVV dat er destijds veel mis was met de voorbereidingen van de oefening. Dat is inmiddels verbeterd, meldde de Onderzoeksraad onlangs. Toch waren in dit geval de kaarten niet geactualiseerd. Ook heeft Defensie nog steeds geen simulator aangeschaft, waar de onderzoeksraad voor pleitte.