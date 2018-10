Deel dit artikel:













Volg hier LIVE de persconferentie van Mark van Bommel in aanloop naar PSV-Tottenham Hotspur PSV-trainer Mark van Bommel

EINDHOVEN - Mark van Bommel en Angeliño blikken vooruit op het derde groepsduel in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. PSV moet in eigen huis winnen om zicht te houden op overwintering in Europa aangezien de Eindhovenaren tegen Inter en FC Barcelona geen punt wisten te behalen. Ook Tottenham is nog puntloos.

Geschreven door Job Willemse

Volg hieronder de persconferentie LIVE: