Welk dorp staat er op de 70 jaar oude tekening? Samen met Patricia (73) op zoek naar het antwoord Patricia samen met de tekening.

EINDHOVEN - Aan welke burgemeester moet ze de tekening nu toch geven? Patricia Bolderheij weet nog steeds niet waar in Brabant de afbeelding is gemaakt van een kruisbeeld met daarachter een dorp in puin. De Rotterdamse wil de zeker zeventig jaar oude tekening graag terugkrijgen op de plek waar hij thuishoort. Verslaggever Jan Peels gaat samen met haar op zoek.

Geschreven door Maaike Cnossen

Op de redactie kwamen tientallen mails en meer dan honderd Facebookreacties met tips over het dorp dat op de tekening te zien zou zijn. Met name Oirschot, Berlicum en Raamsdonk worden vaak genoemd. Of mensen slaan duidelijk aan op het kruisbeeld maar niet op de achtergrond, of juist andersom. Zo herkent Erik Bullens uit Oirschot duidelijk de Sint-Petrusbasiliek. "En links ervan zie ik het oude raadhuis staan." Dat andere Oirschottenaren juist het boterkerkje uit het dorp herkennen, maakt het weer ingewikkelder. LEES OOK: Oude tekening houdt gemoederen aardig bezig, want welk dorp staat er nou op? [FOTO] 'Bij het kruisbeeld rechtsaf'

Mensen uit de regio Raamsdonk slaan vooral aan op het beeld. "Als mensen naar de weg vragen, leggen we de route vaak uit met hulp van het beeld", zegt mevrouw Vervuren. "Bij het kruisbeeld rechtsaf, zeggen we dan." Veel tips en uitleg . Maar wie heeft er gelijk? Onze verslaggever Jan hoopt er dinsdag samen met Patricia achter te komen. Ze bezoeken enkele dorpjes en tipgevers samen in de hoop op hét antwoord.

Bedankje

Patricia’s vader heeft de tekening gekregen van de maker, kunstenaar Jan Meine Jansen. Als bedankje omdat hij zijn auto mocht lenen. Dit was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens zijn rit zag Jansen het ongeschonden beeld met daarachter een verwoest Brabants dorp en tekende het tafereel. Haar moeder heeft de tekening al die jaren bewaard. Het was haar wens om de tekening te schenken aan de burgemeester van het betreffende dorp. Zelf is ze is hier niet meer aan toegekomen. Ze overleed vorig jaar. De 73-jarige Patricia probeert daarom nu samen met haar zus en broers de wens alsnog te vervullen.