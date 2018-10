Deel dit artikel:













Auto en motor in brand na ongeluk in Tilburg, bestuurder gewond Foto: Rutger Mengede Foto: Toby de Kort, De Kort Media.

TILBURG - Bij een ongeval op de kruising van de Burgemeester Brokxlaan en de Fraterstraat in Tilburg is rond het middaguur een motorrijder gewond geraakt. Dat gebeurde nadat de man in botsing was gekomen met een auto.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Beide voertuigen vlogen vervolgens in brand. De brandweer wist het vuur snel te doven. De voertuigen raakten zwaar beschadigd. Politie, brandweer ambulance en een traumaheli rukten uit om assistentie te verlenen. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.