Oud-presentator Frank Masmeijer gearresteerd in hotel in Breda

Frank Masmeijer is opgepakt in Breda. (Foto: ANP)

BREDA - Ex-presentator Frank Masmeijer is dinsdagmiddag gearresteerd in Breda. Hij werd opgepakt in een hotel in die stad, bevestigt de politie aan Omroep Brabant. Het gaat om het Van der Valk-hotel Princeville aan de Princenhagenlaan.

Waarom de 57-jarige Masmeijer is aangehouden, kan woordvoerder Dik Advocaat niet zeggen. “Hij stond als internationaal gesignaleerd in ons systeem en als wij hem hier dan zien, dan houden we hem aan.’’ Verder laat de politie weten dat het onderzoek en de woordvoering van de zaak in België liggen.

In dat land werd Masmeijer eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van honderden kilo’s cocaïne. Hij was op vrije voeten, maar niet in de rechtbank toen de rechter bepaalde dat hij terug moest naar de gevangenis. Sindsdien is de Belgische politie naar Masmeijer op zoek.

Hoger beroep

De gevallen ster wil in hoger beroep om zijn onschuld aan te tonen. Volgens hem is er geen bewijs voor de beschuldigingen. Het hoger beroep is op 16 november.

Frank Masmeijer was jarenlang het gezicht van de NCRV. Hij maakte in 1985 zijn debuut en presenteerde onder andere televisieprogramma's als Dinges en de Holidayshow.

Hieronder een filmpje van Masmeijer in zijn hoogtijdagen op tv. De tekst gaat daarna verder.

In 1994 stopte de samenwerking van Masmeijer met de NCRV, vrij plotseling. Een paar jaar later begon hij een carrière als horeca-ondernemer bij onze zuiderburen.