Albanese politie staat klaar om migrantenprobleem in Moerdijk aan te pakken Ambassadeur Adia Sakiqi en burgemeester Jac Klijs (Foto: gemeente Moerdijk)

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk gaat intensiever samenwerken met de Albanese politie om het migrantenprobleem in de gemeente aan te pakken. Daar hebben burgemeester Jac Klijs en de ambassadeur van Albanië afspraken over gemaakt. Ook heeft Klijs de ambassadeur gevraagd een actief ontmoedigingsbeleid in Albanië te voeren. "Mensen moeten weten dat het geen zin heeft richting Moerdijk te komen", aldus de burgemeester.

Geschreven door Robert te Veele

Ambassadeur Adia Sakiq bracht maandag een bezoek aan Moerdijk. Ze kwam langs om met de burgemeester te praten over de Albanese 'inklimmers' bij parkeerplaats Streepland in Zevenbergschen Hoek. Veiligheidspartners

De ambassadeur heeft aan Klijs laten weten dat de Albanese politie klaar staat om assistentie te verlenen. Dat kan zowel door uitwisseling van kennis als gezamenlijke politieacties. “Alleen door intensief samen te werken met zowel Nederland als de veiligheidspartners in Engeland, kunnen we deze illegale migratie een halt toeroepen", aldus ambassadeur Sakiqi. Klijs voelt zich gesteund door het bezoek van Sakiqi: "Het doet me goed dat naast onze politiediensten, de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Justitie en Veiligheid, ook de Albanese overheid zich verdiept in dit probleem", zegt de burgemeester.

Toename inklimmers

Moerdijk kent een enorme toename van jonge Albanezen die in een vrachtwagen willen klimmen op als verstekeling mee te reizen reizen naar Engeland. Dit jaar zijn al zo’n tweehonderd betrapt. Ze verbleven tot voor kort in een tentenkamp in een maisveld. LEES OOK: Vier Albanezen opgepakt bij schoonveegactie in maisveld Zevenbergschen Hoek Burgemeester Klijs wil een einde aan de illegale migratie maken en voorkomen dat de situatie tot onrust en onveiligheid leidt. Ook moeten de mensensmokkelaars, die mogelijk achter de migranten zitten, worden tegengegaan. Andere maatregelen

Om het probleem aan te pakken heeft de gemeente Moerdijk de afgelopen maanden al een pakket maatregelen getroffen. Zo zijn bosschages en het maisveld rond de parkeerplaats al met de grond gelijk gemaakt, zijn verbodsborden neergezet. Ook zijn flyer-acties onder vrachtwagenchauffeurs gehouden en is er extra toezicht. LEES OOK: Gemeente gaat bomen kappen en wil politiepost om Albanezen te stoppen Eerder vroeg de burgemeester aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om meer hulp. Tussen Nederland en Albanië werden dit jaar ook al afspraken gemaakt om grensoverschrijdende misdaden beter te bestrijden. Tot nu toe bleek dat niet genoeg om het probleem in Moerdijk de kop in te drukken.