‘Dit is goed voor het Nederlandse voetbal’, KNVB past speelprogramma aan voor PSV

EINDHOVEN - Het speelschema van PSV voor de komende weken is aangepast op de Champions League-wedstrijden. De club uit Eindhoven wordt door de KNVB in bescherming genomen zodat de ploeg optimaal kan presteren in Europa. Mark van Bommel is blij met het aangepaste speelschema.

“Wij kregen de vraag vanuit de KNVB en natuurlijk vinden we dat een goede zaak”, zo zei de trainer van PSV tijdens de persconferentie in aanloop naar het derde groepsduel in de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Niet alleen de wedstrijden van PSV worden aangepast, ook die van Ajax. De Amsterdamse club speelt ook in de Champions League en de KNVB past de wedstrijden zo aan dat de club die op dinsdag in actie komt, de meeste rust heeft.

• PSV – Vitesse zaterdag 3 november om 18.30 uur (was eerst zaterdag 3 november om 20.45 uur)

• PSV – SC Heerenveen zaterdag 24 november om 20.45 uur (was eerst zaterdag 24 november 18.30 uur)

• PSV – Excelsior vrijdag 7 december om 20.00 uur (was eerst zaterdag 8 december 18.30 uur).

“Dit is goed voor het Nederlandse voetbal”, zegt Van Bommel. “Het is alleen jammer dat het pas na twee groepsduels wordt besloten.” Vooral de wedstrijd van PSV tegen Excelsior is flink veranderd. De wedstrijd zou eerst een dag later, op 8 december gespeeld worden. Maar aangezien de Eindhovenaren op dinsdag 11 december in Milaan spelen tegen Internazionale, is de wedstrijd een dag vervroegd.

Optimaal presteren

De KNVB vindt dat ze als voetbalbond de verplichting hebben om de Nederlandse clubs zo veel als mogelijk ruimte te geven om op Europees niveau 'optimaal te kunnen presteren'. "Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal en dus in het belang van alle Nederlandse clubs", aldus Jan Bluyssen, manager competitiezaken.