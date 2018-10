Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beginnend chauffeur is rijbewijs kwijt nadat hij met 180 kilometer per uur over randweg N2 raast Het regent boetes in Tilburg.

EINDHOVEN - Een beginnend chauffeur is dinsdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met 180 kilometer per uur over de randweg N2 bij Eindhoven raasde.

Geschreven door Frits van Otterdijk

De overmoedige snelheidsduivel uit Oirschot reed over de N2 bij Eindhoven. Daar is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. Maar de beginnend bestuurder had daar lak aan en stoof 100 kilometer te hard over de randweg. Hij werd door de politie staande gehouden en moest direct zijn rijbewijs inleveren. De officier van justitie zal bepalen welke straf de man uit Oirschot krijgt.