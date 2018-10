'Heel bijzonder!' Mysterieuze tekening komt terug naar Middelbeers en de burgemeester is er blij mee

Hier hoort de historische tekening thuis: in Middelbeers (foto: Jan Peels)

OIRSCHOT - “Het schilderij moet een mooi plekje gaan vinden, een passende bestemming”, burgemeester Judith Keijzers van gemeente Oirschot is blij dat het mysterieuze tekening terugkomt naar haar gemeente.

Na een zoektocht door Brabant werd dinsdag het mysterie rond de zeventig jaar oude tekening van schilder Jan Meine Jansen opgelost. Lang was niet duidelijk welk dorp in puin op de tekening te zien is. Dat blijkt nu Middelbeers te zijn.

Eigenaresse Patricia Bolderheij wil de tekening daarom overhandigen aan de burgemeester van gemeente Oirschot, waar Middelbeers onder valt.

Bijzonder verhaal

“We zijn een gemeente met veel monumenten en erfgoed en met veel bijzondere verhalen, dat blijkt hier maar weer uit”, vertelt Keijzers in de ochtendshow Wakker van Omroep Brabant. “Ik vind het heel bijzonder dat mevrouw Bolderheij deze zoektocht heeft gedaan en de tekening ook wil overhandigen.”

Waar de tekening komt is nog niet bekend. “Of dat per se op het gemeentehuis moet zijn, kan ik niet zeggen.” De burgemeester wil samen met de erfgoedverenigingen gaan kijken wat er moet gebeuren met de tekening. "Het werk moet vooral een passende bestemming vinden.”