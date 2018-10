'Auto van sinds 1974 vermiste Piet en Hans uit Asten mogelijk gevonden'

ASTEN/LIESSEL - De politie heeft op de bodem van het water De Brink in Liessel ‘een object’ gevonden dat vastzit in het zand. Mogelijk gaat het om de auto van Piet Hölskens en Hans Martens. De twee mannen uit Asten die sinds 1974 vermist zijn. De vondst van het ‘object’ in het water wordt gemeld door NRC.

De krant schrijft dat de ontknoping in de zaak ‘dichterbij is dan ooit’. Het object op de bodem van het water zou in juli zijn gevonden toen de politie in alle stilte nogmaals de plas in Liessel op ging. Eerder deed de politie dat ook al.

De politie onderzoekt de komende maanden hoe ze het gevonden object naar boven kan halen. Dit zegt een specialist Vermiste Personen van de politie in de krant. Hij schat de kans dat het hier gaat om de auto van de mannen, een rode Fiat, in als 'reëel'. Als dat het geval is kunnen volgens hem de stoffelijke overschotten van de mannen ook in de auto liggen.

Zorgvuldigheid is daarom volgens hem geboden. De specialist van de politie verwacht daarom dat het nog maanden kan duren voordat er gegraven kan worden. Hans en Piet waren respectievelijk 21 en 22 jaar oud toen zij in maart 1974 verdwenen na een avondje stappen in Deurne. Sindsdien is er niks meer van ze vernomen.

Ook hun Fiat 850 Coupé werd nooit gevonden. In de jaren die volgden werden meerdere zoektochten op touw gezet, allemaal zonder resultaat. Eind vorig jaar kwam er info binnen bij de politie dat ze te water zouden zijn geraakt in Liessel.

De broer van Piet, Jan Hölskens, zegt in de krant 'een handje hoop te hebben dat de werkelijkheid nu eindelijk boven water komt'.