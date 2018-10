Grafkelder vergeten zeeheld wordt misschien geopend voor DNA-onderzoek

Driehonderd jaar na zijn geboortedag in 1724 zou een mooie dag zijn om de grafkelder te openen in de Geertruidskerk, met daarin ook (vermoedelijk) het stoffelijk overschot van Johan Arnold Zoutman. “Op oude videobeelden uit 1987 is te zien dat de aanwezige kisten in de grafkelder zijn geïmplodeerd. Nog te onderscheiden zijn een schedel, veel botten en natuurlijk hout, veel hout. Echt unieke beelden en heel bijzonder om te zien”, zegt Paul Koedijk.

In 1987 was de mysterieuze grafkelder voor het laatst geopend

Wie was Zoutman?

Zoutman was in zijn tijd een nationale held, door zijn rol bij de zeeslag om de Doggersbank. Hoewel de strijd tegen de Engelsen onbeslist eindigde, werd hij in Nederland toch uitgeroepen tot winnaar. Door stadhouder Prins Willem V werd hij overladen met roem en geschenken. Er kwam onder meer een gouden penning en een gouden sabel. Na zijn dood werd hij bijgezet in de graftombe van zijn vrouw die uit Geertruidenberg kwam, om vervolgens als nationale held vergeten te worden.

Zoutman kreeg een gouden 'Doggersbank' medaille

DNA-onderzoek

Dat de Luitenant Admiraal is bijgezet in de Geertruidskerk daar bestaat geen twijfel over. Wel is er twijfel over in welke grafkelder hij ligt. “Een DNA-verwantschapsonderzoek kan hier uitsluitsel over geven, omdat er nog heel wat nazaten moeten zijn van Zoutman”, zegt Koedijk. “Misschien treffen we in de grafkelder dan ook nog de gouden doggersbank-medaille aan, die hij destijds heeft ontvangen. Dat zou mooi zijn."

Wetenschappelijk onderzoek heeft in 1987 bij het openen van de grafkelder niet plaatsgevonden. Ook niet eerder in de jaren zeventig, toen bij toeval de grafkelder werd ontdekt.