Van wie bende gij d'r ene? NAC Keeper Karol Niemczycki heeft het erg naar zijn zin in Breda

In 2017 tekende Karol zijn contract bij de Bredase club. De eerste training weet hij zich nog goed te herinneren. "Ik was best zenuwachtig want ik wilde het graag goed doen." Uiteindelijk was de staf van NAC overtuigd en mocht de jonge Pool in Breda blijven. Daar voelt hij zich ondertussen wel thuis. "Breda is een leuke stad om te wonen. Je hebt er leuke café's en restaurants dus je kunt er altijd wat doen met vrienden."

Hoogst haalbare niveau

De favoriete club van de keeper is FC Barcelona. Daar hoeft hij niet lang over na te denken. Maar of hij ooit bij de Spaanse club zal spelen, weet hij niet. Daar doet Karol geen uitspraken over. "Ik hoop op het voor mij hoogst haalbare niveau te gaan spelen. Maar ik zeg niet specifiek één ding want mijn doelen veranderen elke dag."

Wil je Karol beter leren kennen? Kijk dan de video hieronder:









