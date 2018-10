Jumbo opent 600ste winkel: 'Wij zijn übertrotse Brabanders'

VUGHT - Zeshonderd winkels heeft Jumbo sinds deze woensdag. Een mijlpaal voor de Veghelse keten, die tien jaar geleden nog een bescheiden rol speelde in supermarktland achter reuzen als Aldi, Super de Boer en C1000. Directeur Frits van Eerd denkt dat zijn bedrijf voorlopig nog niet is uitgegroeid.

U opent de zeshonderdste winkel vandaag. Houdt het ooit op?

Lachend: "Ik denk het niet. Maar het gaat niet zozeer om de groei. We maken verschil door de klant centraal te stellen. Het succes daarvan is te zien. De groei is ook iets wat ons overkomt."

U hoeft natuurlijk niet de EmTé over te nemen...

"Nee, dat klopt. Maar we zijn ondernemers. We willen graag vooruit."

Wie wordt de volgende?

"We hebben de afgelopen jaren behoorlijk veel overnames gedaan. Maar wat de volgende wordt, weet ik echt niet. Misschien wel niets."

De wereld is aan het veranderen. Mensen bestellen steeds meer online. Het kan ook zijn dat u straks weer kleiner wordt, omdat de supermarkt niet meer nodig is?

"Dat zou kunnen. Het gedrag van de klant verandert enorm. Het leven draait om gemak. Boodschappen thuis laten bezorgen past daarbij. Maar ik denk dat er altijd plek blijft voor de supermarkt. Je wil ook ergens naartoe om geïnspireerd te worden. Zo'n winkel is een walhalla van kleur, geur en smaak. Dat blijft in de toekomst denk ik hard nodig."

U bent nu gevestigd als tweede supermarkt in Nederland. Maar er is ook nog een nummer één (Albert Heijn). Steekt dat?

"Nee hoor. We hoeven niet de grootste te zijn. We willen de beste zijn. Als je dat doet, blijf je denk ik wel groeien. We hebben een hele goede formule."

Wanneer zien we elkaar voor de zevenhonderdste winkel?

"Volgend jaar rond deze tijd zullen we rond de 670 winkels zitten. Dan is het nog een jaartje wachten, en dan zien we elkaar hopelijk snel."

U opent de zeshonderdste winkel in Brabant. Is dat nog extra leuk?

"Ja, natuurlijk. We zijn übertrotse Brabanders."