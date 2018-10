Osse front tegen de stront: 'Provincie gedraagt zich als drammende kinderen'

OSS - Eigenlijk hadden ze het wel zien aankomen, het ongebruikelijke besluit van de provincie om een raadsbesluit van Oss terug te draaien, zegt Edwin Jansen, actievoerder tegen de komst van een enorm grote mestfabriek naar Oss. Onlangs besloot de gemeenteraad, dat die fabriek er niet mag komen op een bedrijventerrein. Maar de provincie heeft daar lak aan en draait het raadsbesluit gewoon terug.

Dictatoriaal noemt Edwin van de actiegroep 'Osse front tegen de stront' het besluit van de provincie: "Ze gedragen zich als een paar drammende kleine kinderen die hun zin niet krijgen". De actievoerder vindt het geen democratie dat een gekozen gemeenteraad overruled wordt door een provincie. De actiegroep laat het er niet bij zitten en beraad zich op grote acties, tot in Den Haag toe.





Tweederangs burgers

Edwin Jansen zegt dat de provincie de mensen als tweederangs burgers behandelt. "De overheid moet mensen beschermen tegen dit soort bedrijven en zich inzetten voor de gezondheid van haar burgers". De actievoerder begrijpt niet waarom een enorme mestfabriek zich wil vestigen in Oss vlakbij een woonwijk en natuurgebied: "Verwerk het ter plekke, die fabriek hoort in de Peel thuis en niet in Oss!

De actiegroep vindt het ook raar dat zowel de provincie als de initiatiefnemers voor de fabriek nooit met de bewoners in Oss overleg hebben gehad over de omstreden plannen.